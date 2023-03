Carabiniere spara e uccide un uomo, ferisce una donna e poi si costituisce

Sparatoria a Suio Terme, la frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Un carabiniere ha sparato uccidendo un uomo e ferendo gravemente una donna di 40 anni, ora ricoverata in codice rosso al Gemelli di Roma. Poi è fuggito per costituirsi successivamente a Capua, in provincia di Caserta, dove prestava servizio.