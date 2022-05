Dialogo interreligioso al campus. I palloncini di Suor Carmela

Noi: la vera possibilità della pace” è il titolo dell’iniziativa sviluppata al campus, tra workshop, stand in piazza del Sapere e preghiera. “Pace che parte da noi, dal nostro impegno nella quotidianità, nei rapporti di tutti i giorni con noi stessi e con glia altri: è lì che ci costruisce la relazione profonda, attenta alle esigenza dell’altro, senza dimenticare se stessi", spiega Don Enzo Serpe, responsabile della Pastorale universitaria.

Pace espressa anche attraverso momenti ludici. “I giovani si sono lasciati coinvolgere. I loro sguardi esprimevano sorpresa. Li abbiamo invitati ad esternare le fatiche che si portavano dentro, a tirarle fuori, sotto forma di un palloncino, per capire che ogni forma di guerra esteriore nasce da una guerra interiore – afferma Suor Carmela Pedrini, riferimento della Cappella – Palloncini consegnati nelle mani di chi suscitava fiducia e lasciati scoppiare: a simboleggiare come tutto perde potenzialità, pesantezza, quando non siamo più soli. Mi hanno riempito il cuore”.