Oggi presso la Scuola Paritaria Primaria e dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII”, si è svolto un flashmob organizzato dalla dirigente didattica Pina Conte con la partecipazione delle mamme del quartiere Sanità, in risposta ad un atto di prepotenza quale la rimozione con un flex in pieno giorno dei paletti dissuasori che la Terza Municipalità, nella persona di Fabio Greco aveva fatto installare. Presenti alla manifestazione lo stesso Fabio Greco, Presidente della Terza Municipalità Stella -San Carlo ed il Maresciallo Maggiore Davide Pellecchia, comandante della Sezione Carabinieri di Capodimonte Napoli a sostegno dell’iniziativa.

Partecipare e manifestare insieme a noi qui oggi è un grande atto di civiltà conferma Pina Conte, lottiamo per contrastare la prepotenza e l’arroganza di questo gesto criminale, con la cultura e l’educazione che siano da esempio per le generazioni future di questo meraviglioso quartiere.