Paesaggi da favola e vita sommersa, le più belle foto social da Punta Campanella

La campagna lanciata dall'Area Marina Protetta su facebook e Instagram subito dopo l'inizio della guerra in Ucraina con lo slogan "La bellezza salverà il mondo"

Foto spettacolari, scatti inediti, biodiversità catturata dalle immagini, luoghi immortalati con sfumature e angoli diversi. Sono le foto social dell'anno nell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, una campagna social lanciata a marzo scorso su facebook e Instagram dal Parco Marino delle costiere sorrentina e amalfitana. Paesaggi incantati che attirano l'attenzione di migliaia di appassionati fotografi, amatoriali o professionisti.

Si va da Punta della Campanella alla Baia di Ieranto, dalla Regina Giovanna al Fiordo di Crapolla. Tramonti, prospettive inedite, murene spaventose, cavallucci marini e altre meraviglie del mondo sommerso o emerso di un luogo dal fascino straordinario. Una galleria di immagini spettacolari, frutto della passione di decine di escursionisti e subacquei.

"Lo scatto da paura"- una murena con due gamberi pulitori- di Mimmo Roscigno è risultata essere la foto più apprezzata dai follower facebook dell'AMP Punta Campanella. Su Instagram, invece, tra le fotosub, ha prevalso la "Madonnina del Vervece", immortalata in un mare di biodiversità da Marco Gargiulo. "Il cuore Blu di Ieranto"- la splendida forma che assume il mare della Baia visto dall'alto-fotografato da Piero Orsino è stato invece lo scatto con più like su Instagram. Mentre il meraviglioso attimo colto da Deila Maresca in "uno scatto poetico", quasi un dipinto con una barca a vela che si dirige verso Capri, ha ricevuto i maggiori apprezzamenti dai follower del Parco Marino su Facebook.

" Ma tutte le foto sono piaciute e sono meravigliose. Ringraziamo i numerosi appassionati che ci hanno inviato o taggato nei loro scatti- il commento dall'Amp Punta Campanella- Mostrare la bellezza è il primo passo per sensibilizzare tutti al rispetto di luoghi meravigliosi e ricchi di vita. Del resto,come diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, ed è proprio con questo slogan che abbiamo lanciato questa campagna social a marzo 2022, poco dopo l'inizio della guerra in Ucraina che speriamo si concluda al più presto".