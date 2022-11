Maltempo sul Vesuvio: chiuso il cratere

Frane e allagamenti sul Vesuvio da monte a valle: cratere off limits. Il maltempo di ieri ha messo a dura prova le fragilità del vulcano, legate soprattutto agli annosi problemi di dissesto idrogeologico. Stamattina, infatti, l’accesso al Gran Cono è off limits a causa di una frana in un sentiero e turisti e guide sono tornate indietro. La frana ha interessato proprio il sentiero che conduce al cratere, all’altezza del locale White, ed ora l’area è recintata. Ma crolli e cedimenti della strada che conduce alla cima si sono verificati un po’ ovunque, con ripercussioni anche a valle fino alle aree abitate dei comuni ai piedi del Vesuvio. Per il momento dall’Ente Parco non c’è ancora comunicazione ufficiale rispetto alla riapertura del Gran Cono.