Miglior maschio e campione del mondo 2023. Al World Dog Show di Ginevra 2023 non c'è avversario che tenga per Big Boy del Nolano, incanta tutti e porta a casa il titolo mondiale per la categoria mastino napoletano. Ma è l'allevamento del Nolano a sbaragliare letteralmente il campo affermandosi in ogni categoria. Allo show mondiale svizzero erano presenti ben 13.406 cani di tutte le razze e provenienti da tutto il Mondo . 30 invece i soggetti in gara per la razza mastino provenienti da varie nazioni che si sono sottoposti alla critica valutazione del giudice di gara, l’ esperta Barbara Zanieri .

Come di consueto si è iniziato con la classe juniores dove ha trionfato Tonia del Nolano, proprietaria Nausica Zivolo, che porta a casa il titolo di campionessa mondiale juniores .

Per la classe giovani femmine , la medaglia iridata va a Virginia Del Nolano, propietario Antonio giubbuti, che alla tenera età di 12 mesi diventa campionessa mondiale, giovane e migliore di razza. Nella classe campioni femmine invece, vince Dora del Nolano. Per la categoria maschi, per la classe intermedia si afferma Aragon del Nolano. Ma é l insuperabile Big Boy Del Nolano che vince nella classe libera maschi battendo i diversi campioni in gara. Si afferma infatti come miglior maschio e campione del mondo 2023. Non era mai capitato nella storia di un mondiale che un allevamento fosse così ben rappresentato conquistando titoli in ogni classe .

L’ allevamento del Nolano rappresenta la storia di tre generazioni che si dedicano a selezionare dal 1960 al meglio un cane molto impegnativo ma allo stesso tempo docile e attaccato al nucleo familiare. L'allevamento di Scisciano è attualmente è il più titolato in Europa e nel Mondo e vanta oltre 40 campioni italiani, europei e mondiali. A condurre l'allevamento, é il giovane titolare Michele De Falco Iovane che insieme al papà Francesco e al cugino Luigi Beneduce porta avanti questa meravigliosa passione tramandata dal nonno Michele De Falco Iovane. Ed oggi, a due anni dalla sua scomparsa, il nipote Michele dedica a lui questi successi.