Napoli, centinaia in marcia per Giovambattista Cutolo ucciso a piazza Municipio

«Giovanni vive! Giovanni vive!» È l'urlo gridato a gran voce dal lungo corteo in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso, che partito da piazza Bellini sfila per le strade di Napoli e da poco è transitato lungo la centrale via Toledo. Tra la folla i genitori e un folto numero di cittadini. Molti i turisti e i clienti dei negozi che si sono riversati in strada. Un lungo applauso e l'acclamazione 'Giustizia!' accompagnano il corteo. «Giustizia x Giovanni» è anche lo striscione in testa al corteo. Molti amici ripetono a voce alta 'Riforma della legge!'. Dopo via Toledo il corteo ha proseguito lungo via Medina fino ad arrivare a piazza Municipio nel punto in cui è avvenuto il delitto. 'Fine pena mai' e 'Non vogliamo scontì sono altri slogan ripetuti nel corteo. «Giovanni, sei qui presente. Sei una persona pura d' animo», ha detto uno degli amici in testa al corteo.