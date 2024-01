Napoli, via San Biagio dei Librai. Casa dell'Amicizia, Chiesa dei SS Filippo e Giacomo - Inaugurazione della "Lavanderia di Papa Francesco", accessibile gratuitamente alle persone indigenti, in particolare a quelle senza fissa dimora, che in questi locali potranno lavare e asciugare i propri indumenti e, grazie al servizio docce, provvedere anche alla pulizia personale. Con il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico del papa e Benedetta Ferone - Responsabile servizi ai senza dimora della Comunità di Sant'Egidio.

Neqaaphoto Sergio Siano