Si e’ svolta a Villa Luna Di Miele Eventi di Varcaturo la 17ma edizione del “Premio Malafemmena”, ideato dalla giornalista napoletana Barbara Carere e dal marito, l'ex calciatore professionista Giuseppe Della Corte, con la direzione organizzativa della B&G art event communication srl. Il premio dedicato al “Principe della risata” Antonio de Curtis, in arte Totò, e’ riconosciuto ufficialmente dalla famiglia del grande artista. Anche quest’anno l’appuntamento ha visto protagonisti grandi nomi dello spettacolo, della musica ed eccellenze nella medicina e dell’ imprenditoria. La serata e’ stata condotta dalla stessa Carere e dallo speaker radiofonico Gaetano Gaudiero. I premi sono stati assegnati ai cantanti: Giuseppe Povia, Valerio Jovine, Ivan Granatino, Franco Ricciardi, Marco Sentieri, Francesco Da Vinci, Francesco Boccia, Sabba, Mavi, Emiliana Cantone, Luca Russo e a Umberto Del Prete in arte Totò. Tra i premiati anche Maurizio De Giovanni, agli attori dell’Amica Geniale, Giovanni Amura, Alessio Gallo e Antonio Buonanno e Vincenzo Nemolato che ha interpretato “Gege’” nella fiction su Rai 1 “Carosello Carosone”, Luciano Giugliano protagonista già’ in “Gomorra”. Nel campo del giornalismo invece il Premio Malafemmena è andato a firme storiche come Stefano Prestisimone, Antonello Perillo e Vito Francesco Paglia e anche a Giovanni Esposito per il successo di Leggerissima Estate, Francesco Amendola, Michelangelo Iossa, Paolo Fusco, Paolo Gisonna e Antonio D’Addio. Un riconoscimento anche allo scrittore Alfonso Fontanella all’ attore comico romano Enzo Salvi, all’imprenditore Ciro Prato, Michele Scicchitano e al maestro pizzaiolo Davide Civitiello. Premio speciale per l’associazione “Voglio il Massimo onlus“ dedicata a Massimo Borrelli e Peppe Laurato, attore comico di “Made in sud”.

Sul palco premiato anche Hugo Maradona , fratello di Diego. Nel campo della medicina il Premio Malafemmena è andato a Domenico De Vito, Errico Esposito, Alberto Mentone.

A tutti gli ospiti e’ stata servita una raffinatissima cena di gala curata e scelta nei suoi ingredienti dal main sponsor Horeca, Pascarella e dalla bravura dello Chef Francesco Scioscia, soci della struttura “Luna Di Miele Eventi”.