Salerno si aggiudica i giochi universitari europei 2026

Salerno ospiterà circa 6mila persone, tra studenti-atleti, allenatori, dirigenti e arbitri, in rappresentanza di circa 500 delegazioni di università. A Piazza della Libertà è ispirato il logo di Salerno2026, in una ricerca di equilibrio tra passato, presente e futuro della città, come evidenzia Michele Di Ruocco, direttore del Cus Salerno. La stilizzazione della piazza, luogo identitario di Salerno, diventa un fiore simbolo dell’università che cresce, mentre i petali esprimono l’inclusione e l’integrazione tra i popoli Ue. La forma riprende l’emiciclo del parlamento europeo, i colori differenti dell’iride racchiudono la bellezza delle diversità e la varietà dei dipartimenti universitari.