Sorrento, il progetto di restyling del campo Italia

Prosegue l’iter tecnico e amministrativo per il varo del progetto di ristrutturazione del campo Italia. Per giocare a Sorrento la prospettiva è focalizzata sulla stagione 2025-26. A sostenere la realizzazione del progetto è la Tipiesse, una azienda di Villa d’Adda, in provincia di Bergamo, specializzata nella costruzione ed installazione di impianti sportivi, un investimento di oltre 20 milioni di euro. Una ipotesi operativa per il restyling, la messa in sicurezza, la realizzazione di un maxi parcheggio nell’area sottostante e, soprattutto, l'adeguamento alle regole Coni e Figc per consentire alla prima squadra di disputare le partite casalinghe di Lega Pro nella nuova struttura di via Califano. Il percorso che porterà alla realizzazione, finalmente, di uno stadio innovativo, tecnologicamente avanzato e, soprattutto, architettonicamente funzionale e gradevole, coordinato dal dirigente del settore tecnico comunale, architetto Filippo Di Martino. Il piano prevede il coinvolgimento di un soggetto proponente mediante l’impostazione del progetto di finanza o profili similari, proposto dalla Tipiesse. Lo stadio seguirà il modello all’inglese, il rettangolo di gioco verrà ampliato lateralmente nell’area dove è ubicata attualmente la tribuna centrale, spostata nell’area attualmente occupata dai campi da tennis. Il nuovo stadio non sarà finalizzato solo allo svolgimento di manifestazioni sportive, ma amplia la mission ad altre finalità di carattere turistico, sociale e ambientale. Gli interventi sono previsti a step al fine di non bloccare totalmente l’uso della struttura sportiva per la scuola calcio e le squadre giovanili. Il rettangolo di gioco viene abbassato e nell’area sottostante alla tribuna centrale è previsto un parcheggio da circa 500 posti macchina. Gli interventi partiranno dalla curva sud, lato via Rota, con la sistemazione dei locali adibiti a spogliatoi. Un’altra tribuna verrà realizzata in via Califano. Al termine della stagione agonistica prevista la demolizione e la ricostruzione della tribuna centrale. Nella parte sovrastante della tribuna coperta saranno installati pannelli fotovoltaici di ultima generazione con attrezzature ecocompatibili. Sono, inoltre, previste 4 nuove torri per l’impianto di illuminazione. La curva lato mare sarà sistemata come ultimo step. Ogni settore avrà il proprio ingresso con tornelli secondo la regolamentazione vigente. Il manto erboso considerato una priorità da rendere fruibile in tempi rapidi. Il cronoprogramma operativo partirà entro il prossimo mese di dicembre. La Tipiesse formalizzerà la propria proposta al Comune di Sorrento con il progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’amministrazione comunale avvierà la conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri di tutti gli enti che si dovranno esprimere in merito. Chiusa la conferenza dei servizi, che prevede un iter procedurale di 60 giorni, il progetto sarà messo a gara. La società proponente conserverà comunque un diritto di prelazione. Si proseguirà quindi con l’affidamento dei lavori, si ipotizza l’inizio dell’opera tra marzo e aprile 2024. In primo luogo si procederà alla realizzazione della curva sud, la nuova tribuna lato via Califano, il rettangolo di gioco e le torri dell’impianto di illuminazione, infine, i sottostanti parcheggi. «Posso rassicurare – sottolinea il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – che gli uffici preposti stanno dando il massimo, nonostante si trovino ad operare nella legislazione italiana. Su questo fronte, siamo in attesa di un atto curato da un privato che dovrebbe arrivare per fine mese».