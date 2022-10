Vandalismo e insicurezza all'ex Tela di Penelope, chiesto un intervento urgente

Degrado, insicurezza e vandalismo sono, ormai, gli unici elementi che caratterizzano l'ex Tela di Penelope ad Arzano. La struttura pubblica è abbandonata da anni. Il consigliere dell'opposizione Salvatore Borreale è deciso ad andare fino in fondo: «Farò un’interrogazione consiliare rivolta alla sindaca, agli assessori competenti ed anche al comandante della polizia municipale. Un bene pubblico non può rappresentare fonte di pericolo per i cittadini e non si può fingere di non sapere».