Facebook cambia nome e il Web viene inondato di meme

Mark Zuckerberg, cofondatore di Facebook, ha annunciato ufficialmente il cambio di nome della società americana, che sarà ribattezzata Meta. La notizia non è passata inosservata sui social, generando un'ondata di meme.

Alcuni internauti hanno utilizzato lo schermo bianco che mostrava il nuovo logo aziendale per presentare una varietà di elementi, da un hamburger al logo di uno dei primi social, Myspace, a uno Zuckerberg moltiplicato.

Altri, invece, hanno optato per i giochi di parole. Un utente ha usato il nuovo nome dell'azienda per scrivere Metallica, la mitica band americana.

Come di consueto in questi casi, i meme dei Simpson non sono mancati.



Inoltre, c'era chi ha cercato di dare una spiegazione al nuovo nome. «La metamorfosi di Franz Kafka», ha twittato un'internauta.

the Meta-morphosis by Franz Kafka — Alexandra PetriFYING!!! ooOOoo (@petridishes) October 28, 2021

Anche la multinazionale del fast food Wendy's ha annunciato, in quello che sembra uno scherzo, che cambierà nome.

Changing name to Meat — Meat (@Wendys) October 28, 2021

L'annuncio arriva nel mezzo di una crisi innescata dalla pubblicazione di una delle più grandi fughe di documenti dell'azienda statunitense, che ha reso Facebook oggetto di aspre critiche per le sue pratiche controverse e ha gravemente danneggiato la reputazione dell'azienda.