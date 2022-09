Regina Elisabetta e la passione per i cappelli: ecco tutti i modelli più iconici

Sobri ed eleganti oppure estrosi e colorati, ma sempre rigorosamente abbinati all'outfit: i cappelli sono una grande passione della Regina Elisabetta oltre che una "firma" inconfondibile del suo stile. C'è chi ha addirittura contato quanti ne ha indossati: circa 5mila modelli diversi in 70 anni di regno. Una preziosa collezione, che è principalmente conservata negli armadi reali di Buckingham Palace e del castello di Windsor, eccezion fatta per alcuni modelli "più celebri" che sono esposti in musei di tutto il mondo.