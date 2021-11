Claudia Letizia maggiorata e Maruzzella

Nuovo successo personale per Claudia Letizia, tornata nel doppi panni di Gianna e di Maruzzella nel musical “Carosone l'americano di Napoli” che sta spopolando a Napoli al teatro Augusteo. Scritto da Federico Vacalebre e diretto da Luigi Russo, lo spettacolo è un omaggio alla modernità del canzoniere dell'uomo di “Carosonissimo”, esaltato dalla prova, non solo vocale, di Andrea Sannino. Al suo fianco da protagonista, la regina del burlesque verace conferma il suo sex appeal e la sua simpatia, evocando le maggiorata anni Cinquanta eternate anche dalle canzoni di Carosone e di Buscaglione (sì, c'è anche lui in scena).

