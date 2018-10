Lunedì 1 Ottobre 2018, 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 600 persone hanno sfidato il vento e l’improvviso crollo delle temperature per partecipare a «Colour Inside», evento ideato da Simona Tagliaferri e Marcello Niespolo. I numerosi ospiti che hanno affollato l’Arenile di Bagnoli, hanno potuto assistere ad una bella serata che ha messo insieme tutto ciò che è arte: dalla musica alla moda, dall’enogastronomia al ballo.Il tutto incorniciato da una suggestiva e colorata scenografia realizzata per l’occasione.L’evento è stato condotto da Nathalie Caldonazzo, apprezzata showgirl fin dai tempi del Bagaglino, ed ha visto l’esibizione di numerosi ed apprezzati artisti.Fra questi, il coreografo ballerino Gennaro Guadagnuolo, in arte Gennymatt Prodancers, il percussionista Giovanni Imparato, i cantanti Helen Tesfzaghi e Filippo Perbellini due delle voci più coinvolgenti del panorama musicale nazionale, i dj Marcello Niespolo Massimo Annunziata e Stefano Scarselli che hanno fatto la storia del nightclubbing in tutto il paese, e l’artista Gennaro Regina autore dell’opera «The Breath of the Earth» realizzata dal vivo davanti ad un pubblico di vulcanologi in occasione del congresso internazionale Cities on Volcanoes 10.