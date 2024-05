Antonio Pirozzi, tanti artisti per i 60 anni

Festa sul lungomare napoletano per i sessant'anni di Antonio Pirozzi, detto il rosso e noto nell'ambiente come l'amico degli artisti napoletani: non si celebra evento senza la sua presenza. Da Acqualina c'erano, per brindare con lui: Valentina Stella, che si è esibita a cappella, l'attore Davide Marotta, il cabarettista Angelo Di Gennaro, il regista Luciano Filangieri, la subrettina Lisa Fusco, la scollatissima ballerina Enza Guadagno, Luigi Mormile e moglie, Gaetano Bottiglieri, il fotografo Enzo Calone, Enzo Paudice, Gaetano Liguori, Tony Faiello con chitarrina...