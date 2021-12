Gli imprenditori Luigi Barone e Tommaso Ambrosio, Ceo e Founder del Labelon, esclusivo club di Bacoli in via Spiaggia Romana, hanno voluto dedicare il Natale 2021 ai bambini, organizzando un Gran galà per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus per la realizzazione di uno dei progetti del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Santobono Pausilipon.