Meme su meme, battute su battute, risate che fanno bene anche ai tifosi del Napoli che nelle ultime ore hanno letto in rete la notizia di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo accostati al club azzurro. Rumors di mercato a cui i napoletani non credono, ma ci fanno ironia, ben consapevoli che vedere l'argentino o il portoghese in maglia azzurra il prossimo anno significherebbe rilanciare l'entusiasmo in una città che ne ha perso tanto negli ultimi anni.