Dieci miglia "Stabiaequa", vincono Alessandro D'Ambrosio e Francesca Sabatini

A decidere la griglia d’arrivo dell’11esima edizione della corsa podistica “Stabiaequa” in versione “Dieci Miglia” è stato l’arrivo in salita all’ingresso del Comune di Vico Equense. Determinanti sono state le pendenze fino al 12% degli ultimi 3 km, dalla località Bikini fino al traguardo di piazzale Siani. A spuntarla, su 700 runner, è stato Alessandro D’Ambrosio della “Collana Marathon Napoli” col tempo di 56’16”. Secondo, Antonino Tamarino della “Sorrento Runners” con 56’35”. Medaglia di bronzo per Fulvio Verdoliva (57’08”), seguito da Giuseppe Gentile e Francesco Pollio, entrambi della “Sorrento Runners” coi tempi rispettivamente di 57’27” e 57’59”. La gara non ha avuto storia fin dal principio: fin dai primi chilometri i 5 atleti hanno staccato il gruppo insieme a Mario Maresca, sempre della “Sorrento “Runners” e vincitore della passata edizione della “Stabiaequa”. Con loro anche Leandro Faggiano dell’”Atletica Ermes”. Maresca si è però staccato dalle prime posizioni fin dal quinto chilometro, Faggiano ha iniziato a cedere verso il nono, lasciando gli altri 4 a contendersi i primi posti del podio. Ma D’Ambrosio, verso il 14esimo chilometro, ha impresso il passo vincente ed è rimasto solo all’ingresso del Comune di Vico, tagliando per primo il traguardo con 19 secondi di vantaggio su Tamarino.

Nella categoria donne, invece, vince Francesca Sabatini della “New Atletica Afragola” col tempo di 1h08’18”. Medaglia d’argento per Annamaria Capasso della “Amatori Vesuvio” che ha fermato il cronometro a 1h09’25”. Terza Annalisa Cretella della “Sorrento Runners” (1h09’39”), seguita da Laura Delle Donne dell’associazione podistica “Cava Picentini Costa d’Amalfi” (1h13’15”) e Annarita Guerra della “Silma Atletica Cristofaro” (1h13’45”).