48 ore di pausa prima di fare rientro domani al Konami Center di Castel Volturno, così il Napoli di Luciano Spalletti si concede una pausa. Molti calciatori azzurri non hanno fatto ritorno da Roma, come Mertens, Ospina e Fabian rimasti nella Capitale, altri hanno scelto invece la neve, visto il periodo: il capitano azzurro Lorenzo Insigne e Juan Jesus sono con le rispettive famiglie in montagna, in attesa di rientrare a Napoli.