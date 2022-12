Natale Napoli, tutti in famiglia gli azzurri

Dalla Polonia alla Francia, da Napoli a Madrid. Tutti gli azzurri tornano in famiglia per i tre giorni di vacanza che Spalletti ha concesso al gruppo per Natale. Dalla Vigilia a Santo Stefano, gli azzurri potranno ricaricare le batterie in casa prima di fare ritorno in campo il 27 dicembre per poter preparare il rientro in campionato contro l'Inter a Gennaio.