Nuovo sospetto caso di Coronovorus dopo quello di Salerno e di Battipaglia. In questo momento è in trasferimento dall'ospedale di Cava de' Tirreni al Cotugno di Napoli, un bambino di soli tre anni. Il piccolo presenta difficioltà respiratorie da raffreddamento ma, essendo stato - a detta della amdre - in contatto con alcuni cinesi, è stato trasferito in via precauzionale nel reparto infettivi dell'ospedale napoletano per gli accertamenti del caso. Come rpevede il protocollo del ministero della Salute.