I Carabinieri della Stazione di Napoli- Ponticelli hanno arrestato in esecuzione di provvedimento emesso dal tribunale di Benevento V.C., 29enne del posto. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali,, è stato sottoposto alla più grave misura della detenzione domiciliare e sconterà 9 mesi di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso nella provincia di Benevento nel 2018.