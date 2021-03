Napoli, negozi con le luci accese non per i clienti ma per protesta

«Da oggi siamo nei nostri negozi con le luci accese. Non per far entrare i clienti ma per dire al governo che non possiamo più stare chiusi, che ci manderanno duemila euro che non bastano a nulla, a pagare gli affitti a mantenere un enorme magazzino che tutti abbiamo di merce invenduta». È netta Roberta Bacarelli, presidente di Federmoda di Confcommercio a Napoli nel presentare l'iniziativa che da stamattina, e a tempo indeterminato, hanno adottato i negozi di Napoli «e anche molti della provincia che abbiamo coinvolto», spiega Bacarelli.

«Lo slogan scelto - afferma - è 'il futuro non si chiudè ma il governo che ci impone una chiusura prolungata e non sostenibile. Nel nostro dna non c'è l'idea di scendere in piazza a buttare bidoni della spazzatura in terra e quindi stiamo con luci accese per far capire al governo che non sosteniamo più la situazione. Non possiamo pagare fitti e utenze, abbiamo dovuto svendere il possibile per cercare di fare cassa quando siamo stati aperti». La protesta coinvolge i negozi di gran parte della città a partire dal distretto della moda di Chiaia «siamo disperati - conclude Bacarelli - è un grido di dolore questo che rivolgiamo, ricordando anche che le persone sono in giro in strada normalmente, passano le serate in cene e feste a casa e noi stiamo chiusi. Dobbiamo tornare a lavorare e ci serve un credito d'imposta». Le cifre sul settore sono molto gravi: Federmoda ha stimato che nel 2020 5.000 negozi hanno chiuso definitivamente in Campania e altri tremila chiuderanno nel 2021. «È passato un anno e non possiamo più aspettare, ma questa iniziativa nasce anche come segnale di speranza», dichiara Carla della Corte, presidente di Confcommercio Napoli che ha sostenuto questa iniziativa fortemente voluta da Chiaia District Confcommercio e che ha già visto l'adesione di mille aziende in città.