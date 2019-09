Napoli, il questore Giuliano al rione Sanità: «Dai nostri ragazzi stimoli per andare avanti»

Lunedì 30 Settembre 2019, 14:39

«Noi qui con i ragazzi delle Fiamme Oro insegniamo ai ragazzi del quartiere la box, i valori della legalità, del rispetto delle regole ma impariamo cose importanti perché da questi ragazzi vengono esempi straordinari di resilienza, di coraggio, di voglia di non mollare, di rialzarsi». È quanto ha detto il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, al termine della cerimonia religiosa per la festività di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato, che si è tenuta nella basilica del rione Sanità, a Napoli.«E tutto questo è per noi un grande stimolo - ha proseguito il questore - che ci permette anche di mettere nella giusta prospettiva le difficoltà, grandi e piccole, che ogni giorno incontriamo in questo lavoro ma anche come persone».