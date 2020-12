Sanremo: Lauro e Ibra ogni sera, Elodie tra le ragazze di Ama

Amadeus sa bene che tutti i giornalisti convocati in streaming per parlare di «Un anno che verrà», il Capodanno di Raiuno, costretto in uno studio televisivo, vogliono solo sapere del Sanremo che verrà. E lo sa anche il direttore di rete Coletta, al suo fianco.

Così, detto che Morandi sarà il coprotagonista dell'evento che avrà una concorrenza inedita nel «Grande fratello» di Canale 5 e nell'antiveglione di Zoro su La7, e del mucchio selvaggio di ospiti (Pelù, i 44 gatti animati, D'Alessio, i Boomdabash, Rocco Hunt, Rita Pavone, Clementino...), passiamo all'Ariston, prendendo per vera la data finora confermata, dal 2 al 6 marzo: «Quando i camion partono per la riviera a metà gennaio vuol dire che la macchina si è messa in moto, poi se la situazione si ritrova fuori controllo, cosa che adesso è imprevedibile, correremo ai ripari», spiega l'Amatissimo che conferma tutte le voci anticipate: Elodie sarà al suo fianco in una delle cinque serate, mentre Achille Lauro ci sarà sempre, regalando «cinque quadri con la sua imprevedibilità», e pure Ibrahimovic, «senza saltare nemmeno una partita del Milan», cosa che a un interista come lui non fa troppo piacere. E il match del 3 marzo con l'Udinese? Si pensa a u'n collegamento?

A tenere banco, però, è l'ipotesi della «bolla navale», del pubblico tamponato rinchiuso sulla Smeralda, ammiraglia della Costa Smeralda, da cui scenderebbe solo per assistere alle esibizioni in teatro. C'è chi si chiede se sia il caso, chi come saranno scelte le circa 500 comparse plaudenti, chi se si riuscirà a far gradire l'idea al sindaco Bianchieri, chi ancora dove si metterà la sala stampa per i giornalisti (al Palafiori, dice un'indiscrezione, ma ci vorrebbero 700.000 euro per prevedere tamponi per tutti all'entrata). E allora? «Fare il Festival senza pubblico sarebbe una sconfitta: non può accadere, dobbiamo essere il segnale della rinascita. Quella della nave mi sembra una bellissima idea, che ci permette di dare un pubblico all'Ariston, ma in sicurezza».

La crociera immobile non piace al segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi nè alla Lega, ma è trovata di Antonio Marano, presidente uscente di Rai Pubblicità pronto a ricoprire un ruolo di primo piano nella fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026. E agli sponsor l'idea garba: «Hanno tutti dato con entusiasmo la propria adesione al progetto: sarà un Festival storico», promette il conduttore-direttore artistico che parla anche di un «extrafestival» con un palco in piazza Colombo («rispettando distanze e quant'altro»), per un «Sanremo quasi normale». Nell'anno che verrà chi vivrà vedrà.

