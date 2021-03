Terremoto in Adriatico, forte scossa di 5.9, paura tra la gente: «Sentito al Centro-Sud, fino a Roma e Napoli»

Terremoto nel mar Adriatico, tra le coste di Abruzzo, Molise e Puglia e quelle della Croazia: la forte scossa di terremoto di 5.9 è stata segnalata dai lettori all'altezza delle coste italiane e dalle primissime informazioni e dalle molte segnalazioni delle persone è stato segnalato come punto possibile dell'epicentro la zona di mare non lontana da Sansevero. La scossa di terremoto è stata avvertita a Roma e a Napoli.

L'epicentro

Secondo una stima provvisoria dell'Ingv, la scossa, di magnitudo tra 5.3 e 5.8, è stata registrata alle ore 14:47 in Adriatico centrale.

La prima stima dell'Ingv

La forte scossa di terremoto avvertita in diverse regioni italiane, tra cui Puglia, Abruzzo, Campania e Lazio, secondo una stima provvisoria dell'Ingv è di magnitudo tra 5.3 e 5.8: è stata registrata alle ore 14:47 in Adriatico centrale.

Al momento non sono arrivate richieste di soccorso ai vigili del fuoco, ma solo richieste di informazioni, in merito alla forte scossa di terremoto registrata alle 14.47 in Adriatico centrale.

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 5.3 e 5.8 ore 14:47 IT del 27-03-2021, in Adriatico centrale — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 27, 2021

Scossa sentita a Pozzuoli e nell'area flegrea

Una scossa di terremoto di entità non ancora quantificata è stata avvertita nella zona di Pozzuoli e dell'area flegrea, fino alla periferia occidentale di Napoli. Nei quartieri di Soccavo e Pianura, la scossa è stata percepita nettamente dai residenti. Verifiche sono in corso da parte dell'Istituto nazionale di Geofisica sull'epicentro e l'entità della scossa.