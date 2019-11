Opportunità di inserimento per giovani laureati e diplomati in aziende del settore aerospaziale. Venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 9:00, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli (Piazzale Tecchio, 80) si svolgerà il terzo AeroDay, l’evento organizzato da Synergie Italia in collaborazione con la Scuola Politecnica e delle Scienze di base dell’Università Federico II di Napoli.



Una giornata di Job Matching in cui giovani candidati avranno la possibilità di conoscere direttamente le aziende più importanti del settore, come Leonardo, Avio Spa, Vulcanair, e provare a far decollare la loro carriera.



L’AeroDay Synergie si svolgerà in due fasi.



A partire dalle ore 9.30 si terrà, nell’Aula S. Bobbio dell’Università, una tavola rotonda dal titolo “Il lavoro vola con l’innovazione: hard e soft skills per competere nel settore aerospace”, durante la quale si traccerà uno scenario dell’occupabilità del settore per i prossimi anni, delle opportunità che le aziende offrono e di quali competenze avranno necessità per sviluppare i propri progetti. Un’occasione utile anche per i neolaureati e laureandi della Scuola Politecnica di sentire la voce diretta degli operatori.



Dopo un saluto del Presidente della Scuola Politecnica e delle scienze di base, Piero Salatino, il giornalista Enzo Agliardi guiderà la tavola rotonda con i rappresentanti delle aziende leader e delle istituzioni locali.