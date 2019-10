LEGGI ANCHE

Decine di stage retribuiti e percorsi di dottorato su ricerca e innovazione rivolti a studenti di ingegneria, e non, che voleranno a Tolosa per un periodo di formazione al lavoro con uno dei principali gruppi economici francesi nel settore di aeromobili.È quanto previsto dall’accordo siglato questa mattina, nella Sala del Consiglio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal Rettore dell’ateneo federicianoe dall’Amministratore Delegato ATR – Avions de Transport Régional,. E’ la prima volta che l’azienda francese stringe rapporti di collaborazione con una ateneo italiano: per farlo ha scelto il vivaio di menti della, da cui – attraverso una selezione basata su preparazione e motivazione – saranno individuati i giovani che mostreranno maggiore attitudine verso il tipo di tirocinio aziendale che li aspetta.«Per i nostri giovani laureandi e laureati è una doppia opportunità perché potranno svolgere stage retribuiti a Tolosa, e avere la possibilità di inserirsi nel modo del lavoro in un ambito altamente qualificato – ha sottolineato il rettore dell’ateneo Gaetano Manfredi - C’è un legame storico tra la Campania e ATR, nata come una joint venture a cui partecipa Leonardo Pomigliano D’Arco . Rafforzare i poli industriali del territorio è un modo per l’Università di sostenere le realtà produttive della Campania».Ricerca, sviluppo e innovazione al centro della convenzione che individua nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di collaborazione per la diffusione di conoscenze ed esperienze a elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.«Siamo il primo produttore mondiale nel settore dei velivoli turboprop per l’aviazione regionale ed è per noi fondamentale contribuire allo sviluppo di una nuova generazione di risorse umane nell’aerospaziale – ha evidenziato sottolinea Stefano Bortoli, amministratore delegato di ATR - La posizione di leadership di ATR nel mondo aerospaziale ci consente di lavorare su progetti di ricerca e offrire interessanti opportunità agli studenti, consentendo loro di apprendere e crescere in un ambiente lavorativo ed umano ad alto valore aggiunto, dove il nostro scopo è quello di continuare a connettere le persone in modo responsabile. Gli studenti che condividono questo obiettivo avranno grandi opportunità in ATR e l'origine franco-italiana di ATR contribuirà a far sentire a casa gli studenti italiani».