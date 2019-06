Mercoledì 5 Giugno 2019, 22:48

Al via la partnership tra il Distretto aerospaziale della Campania e l’azienda informatica statunitense Ibm. La collaborazione è stata annunciata nel corso dell’iniziativa “Scambi tecnologici e sviluppo di business, un ponte a due vie tra Campania e Lombardia”, che si è svolta presso “Spazio Campania” a Milano. Un evento realizzato e promosso dal Dac, che ha offerto l’opportunità di presentare, anche attraverso mockup e demo (sia in ambito aeronautico sia aerospaziale), la produzione aeronautica sviluppata dal Distretto nell’era dell’Industria 4.0.Grazie all’intesa raggiunta tra il Dac e la società Usa, le imprese aderenti al Distretto potranno partecipare a percorsi di formazione mirata e altamente specializzata finalizzati a dotarle dei migliori strumenti e competenze per affrontare la digital transformation in atto.“La competitività delle imprese del settore aerospaziale – commenta Luigi Carrino, presidente del Dac – passa dalla capacità di creare sinergie tra imprese e dalla capacità dei territori di fare rete per avere più peso sui mercati internazionali. È con questo obiettivo che istituzioni, Pubblica amministrazione, aggregati come il Distretto devono operare. Ecco perché il Dac e Ibm hanno stretto una collaborazione per supportare le imprese aerospaziali del Distretto nel percorso di trasformazione digitale”.All’evento hanno preso parte, con prototipi e demo, alcune delle aziende di punta del Dac che, con le loro esposizioni, hanno dato vita a un vero e proprio viaggio attraverso soluzioni tecnologiche futuristiche e d’avanguardia. È il caso, ad esempio, di Geven con gli interiors di nuova generazione, del Consorzio Ali che esporrà un mockup del satellite Irene, assieme a quello del satellite Ares di Ompm, di Abete con la pedaliera dell’aeromobile Atr, di Metitalia e il radome di Atr in composito, di Dema con un modello di avionic door, di Techno System Developments e la videocamera e unità data handling per l’osservazione della Terra, infine di Protom con la realtà virtuale su manutenzioni aeronautiche.“Il Dac rappresenta una delle eccellenze produttive del tessuto economico regionale – osserva Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive della Regione Campania –. Con un indotto di oltre 13mila dipendenti e la capacità di aggregare le realtà industriali di alto profilo del territorio rappresenta un vanto per la Campania. A breve – aggiunge – la Regione presenterà un bando dedicato allo sviluppo delle imprese regionali del settore aerospaziale”.“La presenza del Dac a Milano – spiega Andrea Prete, presidente di Unioncamere Campania – porta all’attenzione della comunità scientifica ed economica della città italiana più europea l’eccellenza regionale e consente di accrescere la rete di relazioni del Distretto, avviando anche rapporti di cooperazione con l’analoga realtà lombarda”.