Venerdì 26 Aprile 2019, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Capo nel team finalista al concorso del colosso dell’aeronautica che si terrà a Tolosa in giugno.Ha 22 anni Mario, è di Roscigno, e da quattro anni studia al Politecnico di Milano. Attualmente è iscritto al primo anno di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica, ed è nel team finalista nel progetto “Fly Your Ideas” di Airbus. La Fly Your Ideas offre agli studenti la possibilità di sviluppare idee eccezionali o innovative per l’industria aerospaziale del domani. « Dopo sei mesi di duro lavoro, è una gioia poter raccogliere questi risultati che vanno ben oltre le aspettative iniziali. E’un onore per me, poter rappresentare il mio piccolo luogo d'origine, al quale sono sempre grato. Anche adesso che, più che mai, mi sta spingendo con un sostegno ed un entusiasmo indescrivibili. Incrociamo tutti le dita per la finale del 28 giugno. Siamo orgogliosi e onorati di rappresentare il Politecnico di Milano per la finale di Airbus Fly Ideas», dichiara soddisfatto Mario, parlando di sé stesso e della Move-ez, composta da Vittorio Di Pietrantonio, Tommaso Cinelli e Daniela Agachi.Move-ez, la squadra del Politecnico di Milano ideatrice del progetto Swan-Smart Wheelchair, tra le sette finaliste del concorso Fly Your Ideas di Airbus, potrà così presentare il proprio progetto, una sedia a rotelle intelligente per il trasporto aereo, presso la sede centrale di Airbus, a Tolosa, per aggiudicarsi una ricompensa 45.000 euro, oltre che approfondire e sviluppare il proprio lavoro. Il team è stato selezionato dagli esperti del costruttore per partecipare alla fase finale del contest internazionale, che invita gli studenti delle Università a sviluppare progetti innovativi nei settori chiave dell'industria aerospaziale: Elettrificazione, Servizi Dati, Sicurezza Informatica, Internet of Things (IoT), Intelligenza Artificiale e Realtà Mista.La squadra italiana concorrerà insieme ad altri team provenienti da Argentina, Germania, Grecia, Italia, India, Indonesia, Giappone, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito, e 8 diverse università. I loro percorsi accademici spaziano dall’ingegneria all’informatica e dalle scienze naturali alla finanza.Le idee finaliste sono state selezionate al termine di una fase di sviluppo di tre mesi, che ha visto la partecipazione di 270 squadre provenienti da tutto il mondo.