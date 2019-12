© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'europarlamento investe nelle politiche per lo Spazio e per la sicurezza. E il settore dell'industria aerospaziale vede l'Italia tra i protagonisti principali, con la possibilità di partecipare ai prossimi viaggi sulla Luna e su Marte. Le scelte strategiche dell'Unione Europea e le ricadute occupazionali del settore aerospaziale nel nostro Paese sono state al centro dell'evento, svoltosi ieri a Napoli, «». Una manifestazione organizzata dal Parlamento europeo, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, l'Agenzia Spaziale europea e l'Agenzia Spaziale italiana.Il fulcro delle politiche continentali è il nuovo Programma Spaziale Europeo, per il quale l'Europarlamento ha previsto una dotazione di 16 miliardi di euro sul bilancio 2021-2027. Nel Programma - elaborato dall'eurodeputato- figurano nuovi investimenti sui sistemi satellitari Copernico e Galileo, le cui ricadute pratiche sono enormi. I dati prodotti dai sistemi vengono utilizzati per gli interventi di protezione civile, in occasione di terremoti e disastri naturali. O per aumentare la sicurezza aerea e stradale. Ma la dotazione finanziaria è a rischio, perché la presidenza finlandese punta a ridurre le risorse del 12%. Un'eventualità da scongiurare a tutti i costi, per il presidente dell'Europarlamento David Sassoli e per il presidente della commissione Affari Costituzionali Antonio Tajani. Per il governo italiano erano presentii, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro. Sono oltre 230mila gli addetti al settore in tutta Europa. E lo stesso settore fattura in Italia oltre 15 miliardi di euro l'anno, con circa 50 mila lavoratori impiegati. «Saremo protagonisti dei prossimi viaggi su Luna e Marte», ha annunciato il sottosegretario Fraccaro.