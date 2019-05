Giovedì 30 Maggio 2019, 20:08

Lezione fuori regione per gli studenti di Ingegneria dell’Università Parthenope che si sono recati in visita al Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe Colombo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a Matera.Gli studenti dei corsi di Tecniche di Imaging Radar e di Antenne del corso di studi in Ingegneria Informatica, Biomedica e delle Telecomunicazioni, accompagnati dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Vito Pascazio e dal prof Stefano Perna, sono stati accolti al Centro dall'ngegnere Cosimo Marzo, che li ha accompagnati in un viaggio entusiasmante tra antenne e satelliti, mostrando le sfide ingegneristiche legate alle tecnologie spaziali. Una bella esperienza per gli studenti che hanno avuto la possibilità di conoscere concretamente le strumentazioni che studiano nelle aule universitarie e si sono confrontati con gli ingegneri ed i ricercatori del Centro, traendone un indubbio arricchimento professionale e personale.Una esperienza formativa a costo zero per gli studenti, poiché interamente finanziata dall’Università.