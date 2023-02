Agritech Academy, on line il bando per quaranta laureati triennali e magistrali

Agritech Academy: parte la prima edizione del percorso di alta formazione promosso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con le imprese e i centri di ricerca del Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech).

È on line il bando per partecipare alle selezioni. Sono 40 i posti disponibili riservati a laureati triennali e magistrali in vari ambiti disciplinari. È possibile presentare le candidature fino al 13 marzo 2023. Il corso, in lingua italiana, avrà una durata di 7 mesi, l’impegno previsto è di 360 ore di cui 240 ore di lezioni frontali e 120 ore presso aziende coinvolte nell’Agritech Academy.

L'obiettivo è formare tecnici specializzati di alto profilo in grado di comprendere, governare e agevolare la trasformazione tecnologica e digitale del settore primario agricolo, in una ottica di promozione della sostenibilità ambientale.

Il percorso è caratterizzato da una forte integrazione tra formazione in presenza e didattica esperienziale, oltre ad interventi seminariali e testimonianze dal mondo delle imprese. La formazione avverrà in due fasi:

• training in aula presso il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio;

• formazione specializzata, in cui ogni allievo seguirà un percorso individuale o di gruppo in base alla propria formazione pregressa, impegnandosi su casi studio concreti in affiancamento alle aziende partner del programma Agritech.

Le lezioni saranno tenute da docenti provenienti da Atenei di tutta Italia oltre che da tecnici e manager delle imprese di punta del settore delle tecnologie avanzate applicate all'agricoltura.

Le principali aree tematiche saranno monitoraggio remoto mediante sensori su piattaforme satellitari e droni, macchine agricole per l'agricoltura di precisione, tecnologie per la gestione delle colture in pieno campo, tecnologie per l'irrigazione e la fertirrigazione, tecnologie per le colture protette e trasformazione digitale dell'impresa agricola.