Per tornare in forma dopo il periodo di lockdown, oppure per continuare a seguire il proprio regime alimentare, sarà possibile ordinare un pasto sano direttamente dal proprio smartphone. È attiva a Napoli l’app “Andiamo fuori a dieta” che, dopo aver fatto il suo esordio a dicembre del 2019, propone il servizio di delivery per chi segue un particolare regime alimentare.



Infatti, tra le box ordinabili a casa ci sono tre profili: dimagrante, depurante o sportivo. Ricorrendo a tale innovazione si eviterà quindi l’attuale e gravoso problema del fare la spesa e quindi del rischio assembramento per le lunghe file ritenute deleterie per la salute.



Nata da un’idea del dottor Francesco Ateniese, medico nutrizionista, “Andiamo fuori a dieta” è totalmente gratuita (e senza registrazione) disponibile sia per Ios e Android e propone diverse soluzioni per atleti, donne in gravidanza o in stato di allattamento, vegetariani, vegani, obesi o in sovrappeso, soggetti allergici o celiaci, normopeso per il mantenimento.



Con le opzioni di consulenze online offerte, l’app è venuta in soccorso anche all’esigenza di restare a casa e mettere in contatto gli utenti con medici, chef e allenatori che hanno consigliato loro il menù più giusto per gestire il proprio stato di salute fortificando il sistema immunitario.



Con pochi click “Andiamo fuori a dieta” indirizza coloro che hanno difficoltà nel seguire la propria alimentazione durante il lavoro, nei momenti conviviali, così come chi necessità di una determinata alimentazione per gestire la propria salute, o anche chi lo fa solo per vanità. © RIPRODUZIONE RISERVATA