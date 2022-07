È nata in Campania una innovativa impresa agricola, denominata Elio Srl, frutto dell'unione e della comune visione di otto giovani imprenditori campani che mettono insieme risorse e competenze per attuare nuovi progetti di agricoltura sostenibile.

A intraprendere questa coraggiosa iniziativa sono otto cugini: Guido Bourelly, Francesco Scarpati, Marco Scarpati, Roberto Scolpito, Guido junior Bourelly, Alessandro Bourelly, Achille d'Isernia, Biagio d'Isernia. In particolare Elio Srl attuerà colture in campo e colture fuori campo, ma con particolare attenzione alle vertical farming (ovvero le moderne tecniche di coltivazione agricola che prevedono la creazione di fattorie verticali). Verranno impiegate biomasse e strutture fotovoltaiche sia per il fabbisogno interno sia per le necessità produttive esterne.

Gli otto imprenditori campani promotori dell'iniziativa sottolineano: «Elio srl nasce soprattutto per avviare attività di coltivazioni fuori campo (sia con tecnica idroponica sia acquaponica) perché queste permettono di superare il problema dello sfruttamento di suolo e di ridurre al minimo l'utilizzo di acqua, di fitofarmaci e di concimi. Tutto ciò, inoltre, aiuta e favorisce la rigenerazione naturale dei terreni. Nelle serre che realizzeremo in vertical farming si impiegheranno pannelli fotovoltaici e si ridurrà al minimo occupazione e sfrutramento di suolo agricolo».

Nella mission della Elio srl c'è anche il risanamento dei suoli inquinati, soprattutto attraverso la tecnica della pioppicoltura a ciclo breve, dalla quale proviene biomassa legnosa, che con tecniche di ultimissima generazione verrà trasformata in energia e andrà a supportare le serre fotovoltaiche per produzione di ortaggi e altri prodotti agricoli.