Startup finaliste di «Agrifood e turismo: percorsi di open innovation nell'ecosistema imprenditoriale campano»

Si è conclusa oggi, con l’Innovation Day, la fase di selezione delle startup che si sono candidate alla Call for Innovation “Agrifood e Turismo: percorsi di Open Innovation nell’Ecosistema Imprenditoriale Campano” organizzata da Agrifotoi, associazione temporanea di scopo costituita dall’università degli studi di Napoli Parthenope, attraverso il suo dipartimento di giurisprudenza, Digital Magics, Universitas Mercatorum, Riformed S.r.L. e rivolta a startup e Pmi innovative in grado di portare innovazione nell’agrifood e nel settore turistico della regione Campania.

Sono 8 le startup e PMI innovative selezionate dal team di Digital Magics e The Doers, società controllata da Digital Magics e specializzata in attività di consulenza per l’Open Innovation, che oggi, nella sede di palazzo Pacanowski dell’università degli studi di Napoli Parthenope, hanno presentato i propri progetti a una giuria composta da accademici e imprese. L’evento si è svolto alla presenza del professore Antonio Garofalo, magnifico rettore dell’università degli studi di Napoli Parthenope, capofila di Agrifotoi, e della dottoressa Valeria Fascione, assessora alla ricerca, innovazione e start up della regione Campania.

Fra le 8 startup sono state scelte Enismaro e Archimede Srls, che accederanno ora alla prossima fase della Call For Innovation: un percorso di Co-Design e di Business Acceleration per la realizzazione di una sperimentazione (PoC) che contamini la competenza delle start up/PMI innovative con quella delle aziende partner e viceversa.

A conclusione di quest’ultimo step è previsto un evento finale in cui i risultati della sperimentazione verranno presentati a business angel e investitori.

Nell’ambito del progetto Agrifotoi, università degli studi di Napoli Parthenope e universitas Mercatorum, hanno realizzato il corso di formazione imprenditoriale rivolto a 30 studenti universitari e neolaureati under 30, residenti in Campania, che ha visto l'intervento in aula di numerosi docenti ed esperti di start up e innovazione imprenditoriale. I giovani studenti hanno dialogato con professionisti affermati, con le 8 startup e con imprenditori di successo confrontandosi sui temi della Corporate Social Responsability, dell'Innovazione e dell'Agenda 2030 e i suoi 17 SDGs nei settori agrifood e turismo che rappresentano il principale volano per lo sviluppo dell'ecosistema imprenditoriale campano. Il percorso, diretto dalla professoressa Assunta Di Vaio e coordinato dalla professoressa Gabriella D'Amore, ha fornito loro strumenti necessari all’imprenditorialità.