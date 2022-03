Underkitchen, l'app di food delivery di pietanze internazionali da Pozzuoli

Underkitchen è una start up innovativa a valore sociale, che nasce con la missione di creare un network di cucine per il mercato del food delivery localizzate esclusivamente nei laboratori delle Scuole Alberghiere Italiane.

Attraverso questa scelta, sociale e produttiva, Underkitchen vuole innovare il food delivery rendendolo accessibile per i tantissimi utenti che oggi - anche per una questione di costi esorbitanti - ne sono completamente tagliati fuori. Dal primo marzo Underkitchen ha pubblicato la propria offerta online, sul sito www.underkitchen.it , che può essere scaricata anche attraverso l’app Underkitchen presente nel Google store.

Underkitchen ha deciso di puntare esclusivamente sui piatti internazionali più caratteristici e iconici. Questo perché il progetto ha un doppio obiettivo sociale, quello di diffondere la cultura gastronomica mondiale all'interno degli istituti Alberghieri Italiani - che ne sono completamente a digiuno - e contemporaneamente quello di abbassare i costi del prodotto per l'utente finale. Ponendosi come un bridge tecnologico tra un settore anacronisticamente fuori sincrono con i tempi, ovvero quello della scuola professionale, e il mercato ipertecnologico e consumer oriented del food delivery.

Il prodotto scelto da Underkitchen per il food delivery non è il piatto-pronto, che comporta costi di produzione e logistica difficilmente comprimibili e che finiscono per essere pagati dall’utente finale, ma il prodotto sottovuoto, abbattuto artigianalmente, e consegnato in un packaging rigenerabile in cinque minuti.

L’offerta di Underkitchen non include kebab, hamburger o junk food, ma solo piatti che sono il patrimonio popolare e culturale di un paese, di un popolo, di un viaggio. La nostra è una scelta culinaria educazionale, che vuole mostrare agli studenti, alle loro famiglie e al territorio circostante, culture e mondi diversi.

Il progetto pilota è stato portato a termine nei laboratori di cucina di Multicenter School di Pozzuoli, uno dei soci fondatori di Underkitchen, e ha consentito di definire le procedure didattiche, produttive e logistiche del progetto. Dal primo marzo di quest'anno l'offerta di Underkitchen è disponibile per gli utenti di Milano, Roma, Bologna, Napoli, Milano e Cosenza. Dal 1 maggio in tutte le città Italiane e dal 20 giugno 2022 anche nelle principali città Europee.

Da oggi le scuole alberghiere e professionali Italiane, che vorranno trasformarsi in un'impresa moderna e globale, potranno accedere al network di Underkitchen e valorizzare le proprie risorse ed i propri studenti, nello sviluppo di un progetto socialmente e culturalmente innovativo .