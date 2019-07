Martedì 23 Luglio 2019, 19:45

In che modo la tecnologia blockchain può contribuire al cambiamento del settore cinematografico e dell’entertainment? A illustrare i nuovi scenari dell’industria culturale nella cornice della 47esima edizione del Giffoni Experience, il festival internazionale del cinema per ragazzi in programma fino al 27 luglio nella cittadina campana, saranno anche Jacopo Genuardi e Simone La Rosa, founders di Vimove.Vimove è una piattaforma di royalty crowdfunding per la produzione e monetizzazione di progetti video di qualità ideata dai due giovani catanesi, filmakers con il pallino della programmazione con esperienze di sviluppo a Lubiana e in Silicon Valley.Jacopo e Simone parteciperanno alla tavola rotonda “Blockchain&Media: Time to change?” venerdì 26 luglio dalle 10.30 alle 13 presso l’Aula Magna del Giffoni Experience nell’ambito di Next Generation, il programma di Giffoni dedicato alle innovazioni dell’industria culturale.La Tavola Rotonda sarà dedicata al nuovo paradigma rappresentato dalla blockchain per il mondo dell’Entertainment e per l’industria cinematografica. Lanciata lo scorso maggio, la piattaforma di video-sharing made in Italy verrà presto implementata di un servizio di blockchain per gli aspetti legato alla gestione delle royalties dei video condivisi sulla piattaforma.Vimove aggrega progetti video distribuendo il valore generato tra creators e fan. Vimove è infatti basato su un sistema di Royalty Crowdfunding attraverso cui qualsiasi utente convinto della qualità e degli obiettivi del progetto può acquistarne una partecipazione e diventarne produttore. Intorno a un filmaker specializzato in progetti sociali, documentari, inchieste, nascono delle community anche molto fidelizzate ma che le piattaforme generaliste non riescono a gratificare né professionalmente né economicamente perché basate su policy dettate da modelli di business basati esclusivamente su advertising.«La nostra soluzione – spiega La Rosa – è un sistema di Royalty Crowdfunding, dove chiunque può diventare produttore di un contenuto acquistandone una partecipazione». La piattaforma di configura come un sistema win-win che supera il concetto di donazione: con Vimove, chiunque voglia realizzare il proprio progetto potrà monetizzare dal giorno zero condividendo una percentuale di royalties del progetto stesso. Il fan che decida di supportare un video non solo avrà diritto ad accedere al contenuto, ne diventerà produttore e quindi potrà ottenere una percentuale dei ricavi nel momento in cui l’opera genererà un profitto.Tra le prima campagne a essere lanciata su Vimove, ha subito raggiunto il suo obiettivo “Sic Parvis Magna. Dalle piccole cose nascono le cose grandi” (link al video di presentazione), il docufilm sulla storia di riscatto di Antonino Magazzù.Rimasto senza lavoro nel 2011, Antonino Magazzù, infermiere professionale, rimane anche senza un tetto e finisce a vivere per strada. Prima Roma, poi Napoli e infine a Catania, dove comincia a scrivere fiabe e poesie sui cartoni delle scatole lasciate fuori dai negozi dai commercianti di Via Etnea, la strada dello shopping. Una sua fiaba, per bambini ma soprattutto per adulti, si chiama “Miracolo in Via Etnea” e narra del luccichio delle vetrine e del grigiore di chi ne vive ai margini. Un giovane liceale di Gravina, Alessandro Marchese, vede quei cartoni trasformati in pagine, li legge e decide di farne un libro. Un sogno che si avvera l’anno scorso grazie a un editore di Treviso, la Michael Edizioni, che pubblica “Poesie e Fiabe di cartone di un invisibile”.Ora Magazzù, anche grazie a questa prova di amicizia e di stima, non vive più per strada. E ora un nuovo piccolo “miracolo” è alle porte: la sua storia diventerà infatti un docufilmdal titolo “Sic Parvis Magna. Dalle piccole cose nascono le cose grandi” grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da Alessandro su Vimove.Alessandro Marchese, ora universitario, è riuscito a raggiungere l’obiettivo di 5mila euro per finanziare il suo progetto. Sono stati 44 i finanziatori che, attraverso Vimove, diventeranno anche coproduttori del documentario. “Siamo fieri – affermano Jacopo e Simone – che Sic Parvis Magna abbia raggiuto questo risultato. La nostra piattaforma mira a questo, a rendere concreti progetti realizzabili anche solo con investimenti ridotti ma dal grande potenziale”."Alpacarl” è il primo “Vimove Original”, contenuto originale supportato e co-prodotto da Vimove. Ideato, disegnato e realizzato da Gabro Nicolosi, Alpacarl - The Alpacop è una serie a cartoni che vede come protagonista un giovane poliziotto che in seguito ad uno strano incontro con un misterioso alpaca si trasforma in un mutante dalle sembianze tanto animalesche quanto bizzarre. Inizia così il suo viaggio tra mille avventure assurde nel tentativo di fermare il possibile contagio di altri innocenti.Nel cast vede nomi noti come: Andrea “RaveTube” Marino, popolare YouTuber nel settore del doppiaggio, e Pietro Ubaldi, leggendaria voce di personaggi del calibro di Doraemon, Patrick Stella da “Spongebob Squarepants” e Meowth dalla serie “Pokèmon”.