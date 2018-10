Giovedì 18 Ottobre 2018, 17:46

Body scanner degli aeroporti e antenne per comunicazioni wireless dotati di intelligenza artificiale, in grado di imparare e riprogrammarsi se alcune componenti si rompono: potrebbero essere possibili grazie ai nuovi materiali che giocano con la luce. Lo indica un esperimento pubblicato sulla rivista Nature Communications e coordinato da Vincenzo Galdi, dell'università del Sannio, e da Tie Jun Cui, della cinese Southeast University. Il gruppo di ricerca comprende anche Giuseppe Castaldi, dell'università del Sannio, a Benevento.I materiali alla base dell'esperimento appartengono alla famiglia dei cosiddetti metamateriali, che sono aggregati di molecole artificiali le cui proprietà elettromagnetiche possono essere adattate e modificate manipolando le loro nanostrutture. I ricercatori li hanno utilizzati per ottenere un prototipo di antenna, programmabile come un software, che funziona alle microonde, ma il dispositivo può essere miniaturizzato per funzionare anche con la luce. L'antenna ha dimostrato di poter non solo inviare informazioni in diverse direzioni e funzionare a più frequenze, come fanno i telefoni cellulari, ma di farlo in modo più efficace, cioè riuscendo a trasportare una maggiore quantità di informazioni e più rapidamente.