Camera di Commercio di Napoli e NaStartUp unite per spiegare agli studenti l'innovazione

La Camera di Commercio di Napoli, in partnership con IFOA e NAStartUp, ha avviato un programma per promuovere le nuove frontiere del lavoro autonomo nelle scuole superiori napoletane.

Una scuola di innovazione per divulgare lo spirito del fare imprese innovative per studenti delle scuole. Unlock The School è l’iniziativa adottata dalla Camera di Commercio di Napoli e la sua azienda speciale unica, S.I.Impresa, che ha visto la partecipazione dell’ente di formazione emiliano, IFOA, e della community di accelerazione di progetti innovativi, NAStartUp

«La Camera di Commercio di Napoli attraverso la sua Azienda Speciale Unica S.I.Impresa annualmente svolge attività di orientamento al lavoro connettendo scuole e imprese. Testimonianze di casi di successo partiti da giovani affermatosi sul territorio, piccole imprese che nel quotidiano nascono, si consolidano e si tramandano per generazioni, l’affascinante mondo dell’Artigianato fatto da 164 professioni che spaziano dall’artistico-tradizionale ai servizi più innovativi e tecnologici, sono la chiave di volta del successo di questi incontri», spiega Fabrizio Luongo, Vice presidente vicario della Camera di Commercio di Napoli e presidente di S.I. Impresa

Gli incontri, che vedono la partecipazione di circa 300 studenti di sette scuole, sono stati moderati dal giornalista e imprenditore, Giancarlo Donadio, il quale ha introdotto le testimonianze di imprenditori, professionisti e startupper dell’Officina delle Startup, la rete di aziende che supporta progetti innovativi di NAStartUp

«Da sempre ci impegniamo con le scuole e le università (locali e nazionali) a promuovere le opportunità di lavoro dell’economia digitale. È stato bello che l’IFOA abbia adottato il nostro format UnLock The School, nato due anni fa con il primo lockdown e la DAD. Far incontrare la scuola e l’innovazione, mostrare alle studentesse e agli studenti nuovi scenari, aprire le loro menti alle opportunità del digitale, dei nuovi media e delle startup, sono attività necessarie per fare un upgrade alla nostra economia. Serve mostrare che è possibile fare della propria passione un lavoro, con le testimonianze di chi ci è riuscito», spiega Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp.

Tra gli ospiti che hanno raccontato le loro esperienze, Antonio Tresca, ex manager Google e oggi startupper con il progetto Digital Dojo sull’edtech, Brigida Ardolino e Luigi Nardullo, esperti di finance che hanno mostrato quali sono le conoscenze finanziarie che deve avere chi vuole avviare un progetto, Guglielmo Bottone imprenditore nel marketing e startupper con Serum Lab, azienda che produce cosmetici innovativi, Carlo Iulio, founder di StickyFactory, azienda incentrata su grafica 3D, video e design. E Felice Balsamo, esperto informatico nella costruzione e lancio di siti e nell’online advertising.