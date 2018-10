Venerdì 5 Ottobre 2018, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 20:08

Oltre mille persone hanno partecipato alla quarta edizione di Ecommerce HUB, che si è tenuta oggi, 5 ottobre, presso l’ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano. Un successo di critica e pubblico, sottolineato anche dall’organizzazione: «Nel 2017, l’88,7% degli italiani ha acquistato online. Rispetto ai dati del resto del mondo - dicono dal board dell’evento - nel nostro Paese resta ancora molto da fare. Solo la continua formazione, come quella di questo evento, può migliorare i dati».Fra i partecipanti, numerose sono state le aziende in cerca di aggiornamenti sul mondo del commercio elettronico, ma anche tanti rappresentanti della comunità digital. Accanto a questi, poi, diversi commercianti ansiosi di scoprire le opportunità offerte dalle tecnologie online. Questo è stato l’effetto della ricca platea di relatori, tutti di fama nazionale e, talvolta, internazionale, che si sono susseguiti sul palco di Ecommerce HUB.In tutto 21 interventi nella sala plenaria sulla Digital Experience e dintorni. Questo, infatti, è stato il tema della quarta edizione dell’evento: la rincorsa ai trends più recenti, nel mondo del commercio elettronico come in ogni settore produttivo, rischia di far perdere di vista l’obiettivo reale: le persone. In ultima analisi, sono sempre le persone, i clienti, che spendono il proprio denaro per acquistare prodotti online. Ed è a loro, dunque, che ogni strategia commerciale - pur tenendo conto dei trends - deve essere rivolta.Accanto a quello della sala plenaria, ricchissima è stata la partecipazione anche ai quattro workshop di approfondimento dedicati a Facebook, Instagram, Email Marketing e SEO, come all’Ecommerce Arena. Segno che, anche nel Mezzogiorno, c’è tanta voglia di formazione di qualità.Grande soddisfazione anche per i vincitori di eh!wards. Gli ecommerce candidati, infatti, sono stati circa trenta. Dopo una lunga fase di valutazione, la giuria ha individuato i tre ecommerce vincitori. Il gradino più alto della classifica è stato occupato da flexo24, leader nel settore della flessografia. Subito dietro questo, Mondo Convenienza che opera nel settore dell’arredamento d’interni e di esterni. Sul gradino più basso del podio, infine, Tre Pì Profumerie, azienda che vende online profumi. Menzione d’onore anche per tutti gli altri ecommerce che hanno raggiunto la fase finale del concorso.