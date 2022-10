Edumat, il nuovo progetto di Protom: imparare non è mai stato così semplice

Dal robot umanoide, alla piattaforma che consente ai ragazzi di frequentare i laboratori in totale sicurezza, sotto la guida del proprio docente sia in classe che da casa grazie alla realtà virtuale. Per passare poi per Edumat una soluzione che integra ambienti virtuali con l'interazione fisica per offrire esperienze ludico-didattiche divertenti ed efficaci che favoriscono l'attività motoria e la collaborazione tra i partecipanti. Imparare è diventato più semplice e più efficace grazie alle soluzioni innovative targate Protom per la scuola, alla loro prima uscita pubblica e insieme. Dove? Alla fiera dell’innovazione scolastica Didacta, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica e che dopo il successo dell’ultima edizione arriva in Sicilia dal 20 al 22 ottobre.

Edumat è l’ultima novità innovativa pensata per la scuola nata in casa Protom, la pima Kti Company italiana. Gli ambienti virtuali sono controllati da un tappeto interattivo che rappresenta fisicamente il campo di azione mostrato sullo schermo. Ideato e sviluppato in collaborazione con Fondazione Foqus ed il network educativo «Dalla parte dei bambini» grazie ad un semplice collegamento bluethooth, Edumat mette a disposizione differenti tipologie di esperienze interattive ed infinite sessionidi gioco che il docente può di volta in volta configurare e salvare.