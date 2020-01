eFarma.com, start up made in Naples ed e-commerce farmaceutico autorizzato dal ministero della Salute alla vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, con un catalogo di oltre 65mila prodotti e consegna gratuita in 24/48h, apre il capitale agli investitori, con una valutazione di circa 20 milioni di euro. Primo player ad entrare nel capitale sociale dell’azienda è la holding Finbeauty. «Abbiamo deciso di aprire il capitale agli investitori per creare il primo pure player del commercio online di farmaci in Italia. Il nostro progetto è molto ambizioso e affonda le radici sul ruolo e sulla professionalità del farmacista, come recita il nostro claim “I tuoi Farmacisti online”. L’ingresso della holding Finbeauty è solo l’inizio di un percorso molto più ampio» spiega Francesco Zaccariello, farmacista e amministratore delegato di eFarma.com. Per il 2020 è prevista l’apertura di un quartier generale di 3mila metri quadrati.



«Non è semplice sviluppare imprese digitali in Italia, al Sud ancora meno - continua il Ceo di eFarma.com - Stiamo costruendo qualcosa di veramente unico. La mia soddisfazione più grande è che stiamo riuscendo a portare a casa tanti giovani di grandi capacità che hanno maturato importanti esperienze in ambito digitale all’estero. L’ingresso della holding milanese Finbeauty è la testimonianza di come grazie al digital si possono attrarre investimenti nel Mezzogiorno da parte d’imprenditori attenti e lungimiranti come il nostro nuovo socio» chiosa Zaccariello, ricordando anche il recente investimento di tre milioni di euro dell’industria Dompé Farmaceutici sulla start-up napoletana Materials. L’ingresso nel capitale di eFarma.com da parte della holding milanese Finbeauty, specializzata negli investimenti nel segmento beauty care, consentirà di catalizzare la crescita aziendale in quanto la società è già in grado di autofinanziarsi ma soprattutto rappresenta lo spartiacque per l’ingresso di altri investitori.



Advisor dell'operazione sono stati per eFarma.com lo studio legale di Milano CBA con il counsel Milena Prisco insieme a Matteo Marciano e lo studio Cennamo di Napoli con Antonio Cennamo, e per la holding Finbeauty, Invest Italy SIM, in qualità di advisor finanziario, con Peppino Grandinetti insieme a Stefano Savoldelli e lo studio legale Pellicanò con l'avvocato Pierdomenico Pellicanò.