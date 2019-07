Giovedì 18 Luglio 2019, 13:19

La vita quotidiana diventa sempre più smart con i nuovi prodotti del Mi Ecosystem di Xiaomi. Molto attesa l'uscita dell'ultimo smartphone di casa Xiaomi, il Mi A3. Un nuovo design accattivante, disponibile in blu, grigio e bianco, con uno schermo più grande ma che conserva la manegevolezza e il peso di 178 grammi. In casa Xiaomi lo definiscono «il miglior compagno di viaggio» grazie alla batteria che dura oltre due giorni, la ricarica veloce, ma soprattutto il ricco corredo di fotocamere ad alta prestazione. Con Mi A3 si possono scattare foto a 48 megapixel con la tripla camera sul dorso, i selfie diventano «panoramici» e inoltre la fotocamera grandangolare permette di catturare ampie vedute a 118 gradi.Il sistema operativo è Android One che consente sicurezza per i dati e facilità di utilizzo grazie alla partnership con Google. «Come da tradizione abbiamo realizzato questo nuovo smartphone con i bisogni degli utenti sempre in mente - ha detto Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia - Ci sono una serie di caratteristiche che ci hanno segnalato, dal jack per le cuffie alla porta Usb tipo C al sensore per le impronte digitali integrato a schermo fino ad arrivare all'utilizzo del Gorilla Glass 5 nel pannello posteriore e anteriore». Il Mi A3 sarà in vendita in Italia dal 25 luglio nel colore grigio e dal 30 in blu e bianco.Ma non finisce qui perchè Xiaomi ha presentato anche altri prodotti smart, tra cui il purificatore d’aria Mi Air Purifier 2, l’aspirapolvere Mi Handheld Vacuum Cleaner, la lampada smart Mi Bedside Lamp 2, e le cuffie Mi True Wireless Earbuds. Mi Air Purifier 2 assorbe particelle fino a 3 micron e funziona anche con l'app Mi home rendendo la casa più salubre e smart. L'app riesce a regolare anche la Mi Bedside Lamp 2, che risponde anche ai comandi volcali. Poi c'è l'aspirapolvere wireless, senza sacco e con un pratico scomparto che si può aprire direttamente nella pattumera. Ha 30 minuti di autonomia e si ricarica semplicemente appoggiandola all'apposita base. Infine le Mi True Wireless Earbuds, auricolari di design che funzionano semplicemente con un tocco e hanno un'autonomia di 12 ore.