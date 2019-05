Martedì 21 Maggio 2019, 19:38

Si è tenuta lunedì 20 maggio, alla Sala Convegni dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, la Finale Nazionale di High School Game, il progetto live e digital sviluppato dalla piattaforma crossmediale WiContest, leader nel settore dell’edutainment e dell’entertainment. Grande entusiasmo ed enorme soddisfazione per gli studenti che si sono aggiudicati il podio del contest didattico e interattivo più famoso d’Italia!Dopo mesi di preparazione, sono stati proclamati i vincitori: la classe III del liceo scientifico Nobel di Torre del Greco, la classe IV dell’IIS De Pinedo Colonna di Roma, la classe V del liceo scientifico Pasolini-Fermi di Potenza, che si sono aggiudicati un viaggio a Barcellona di quattro giorni a bordo della nave Cruise della Grimaldi Lines, borse di studio, corsi di Business English e buoni per l’acquisto di testi universitari. A premiare i ragazzi, Alessandro Greco e Antonella Salvucci, che hanno condotto l’evento e intrattenuto i 300 studenti, provenienti dalle 70 scuole italiane, che si sono sfidati in quiz su specifici temi (educazione stradale, ambientale, Business English e Cyberbullismo, tra i tanti).