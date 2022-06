«Philip Morris Imc», inaugurato a Bologna con Ventre, direttore della Apple Academy

Offrire un punto di riferimento per il Paese per ciò che riguarda la formazione continua e il trasferimento tecnologico. È l'obiettivo del «Philip Morris Institute for manufacturing competences», il nuovo centro di Philip Morris per l'alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0, inaugurato oggi a Crespellano (Bo). L'evento di inaugurazione ha ospitato anche la presentazione da parte del profesore Giorgio Ventre, Professore all'Università di Napoli Federico II e direttore scientifico della «Apple Academy», dello studio «Capacità e Competenze per l'intelligent manufacturing» realizzato da «The European House»- Ambrosetti insieme a Philip Morris Italia, che ha rappresentato la base di partenza per la definizione dell'offerta formativa del centro. La presentazione è stata l'occasione per un confronto su come migliorare lo sviluppo delle competenze per permettere al Paese di cogliere al meglio le opportunità offerte dall'intelligent manufacturing.

All'evento hanno partecipato Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato, «Philip Morris Italia», Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna, Valter Caiumi, presidente Confindustria Emilia area centro, Vincenzo Colla, Ormes Corradini, Giorgio Graziani, , Elisabetta Gualmini, Maurizio Lunghi, Martina Nardi, Maria Cristina Messa, il professore Claudio Melchiorri, il professore Luigi Nicolais, Gilberto Pichetto Fratin, il professore Giuseppe Pascazio, Matteo Lepore, la professoressa Patrizia Lombardi ed Elly Schlein.