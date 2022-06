Salone del Mobile: Delta Light presenta l'illuminazione sostenibile

Delta Light torna alla Milano design week con Mood, palinsesto di iniziative che la vedrà presentare la nuova collezione di luci e la prestigiosa collaborazione con lo studio Mvrdv Architects. Guidata in Italia dal napoletano Gianluca D’Avino, la multinazionale belga sarà presente sia al Salone del Mobile che al Fuorisalone con progetti di illuminazione che troveranno nel rispetto dell’ambiente il loro filo conduttore.

Tra le altre attività in programma, particolarmente attesa la presentazione di High Profile, una visionaria installazione realizzata con materiali di scarto, visibile nello showroom di via privata Gaspare Bugatti dal 6 al 12 giugno. L’opera è la rappresentazione iconica dei valori di sostenibilità, estetica e funzionalità di cui l'azienda si fa portatrice ed è la declinazione in chiave di arte contemporanea della più ampia partnership con lo studio Mvrdv Architects.

«High Profile segna un nuovo approccio al design e al processo creativo, fondato sul rispetto delle esigenze del pianeta» ha sottolineato Gianluca D’Avino. «La nostra installazione testimonia come Delta Light, ancora una volta, sappia tracciare per tutta l’industria dell’illuminazione una nuova linea da seguire». Nel corso della Milano design week 2022 Delta Light affiancherà con i suoi sistemi luminosi diversi designer e progettisti di fama mondiale. Significativo il contributo per l’esposizione curata dall’architetto brasiliano Isay Weinfield nell’ambito della mostra “Interni design re-generation”, per il progetto “Future perfect” al fianco di Unstudio e per l’avveniristica micro-architettura Node+, che sfrutta le innovative funzioni di Soliscape, soluzione progettuale realizzata da Ben van Berkel. Il programma completo del palinsesto Mood è consultabile sul sito Delta Light.