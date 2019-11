Nel cuore di New York City per le piccole e medie imprese. Non si ferma la corsa di Sytapp, la newco italiana che ridefinisce il concetto di marketplace nella logica on line off line, per riportare le persone nei piccoli negozi fisici dopo averne apprezzato le offerte da device.



Dopo aver affiancato Aces nella selezione delle realtà istituzionali più virtuose per l’impegno nella promozione dello sport a livello europeo, Sytapp parte ora alla conquista degli USA affiancando l’undicesima edizione dell’Italian Movie Award Festival Internazionale del Cinema Italiano all’Estero, dedicata al 500esimo anniversario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci.



Il Festival, presentato a maggio al Festival De Cannes, avrà luogo infatti a New York la sera del 19 novembre a partire dalle 18.30 all’interno del prestigioso Frank A Bennack Theater presso il The Paley Center for Media di Manhattan, con una cerimonia trasmessa dalle reti Mediaset Iris, Extra e Mediaset Italia che lo scorso anno ha superato il milione di telespettatori in Italia e all’estero.



Alla 52nd St e la Fifth Avenue sono attesi grandi nomi del cinema nazionale ed internazionale: il momento più importante sarà la consegna del premio speciale “Roots” all’attore e regista italo- americano John Turturro, ma sono attesi anche tanti ospiti e premiati come: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Valentina Lodovini, Massimiliano Gallo, Ludovica Nasti, Enzo Sisti, Francesco Panella, Sally Fischer, Chiara Ferragni e tanti altri. Anche quest’anno ad affiancare il presidente e direttore artistico Carlo Fumo ci sarà Luca Abete, conduttore del festival dal 2009.



Ecco infatti i premi speciali già assegnati: all’attore Massimiliano Gallo il premio “Best Actor” per il film “Sindaco del Rione Sanita`”; all’attrice Paola Cortellesi il premio “Best Actress”; al regista Mario Martone il premio “Best Director”; all’attore e regista italo-americano John Turturro il premio alla carriera “Best Roots”; Medusa Film Spa per la miglior distribuzione all’AD Giampaolo Letta; comedy award all’attore Claudio Bisio per “Bentornato Presidente” di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi; e i premi per la promozione del Made in Italy alla serie tv “Little Big Italy” di Francesco Panella, al produttore Enzo Sisti e alla celebre PR newyorkese Sally Fischer; Infine per il successo di ascolti al docu-film “Chiara Ferragni - Unposted” di Elisa Amoruso.



Un parterre composto non a caso da personaggi eccellenti della creatività italiana, come creativa è senza dubbio l’idea di Roberto Galloro, fondatore di Sytapp: «Abbiamo deciso di sposare la mission del Festival – ha spiegato Galloro – perché rappresenta per il grande schermo quello che noi intendiamo fare per le imprese di tutto il mondo, italiane e perché no americane: raccontare al grande pubblico della rete le eccellenze, e magari fargliele conoscere da vicino». © RIPRODUZIONE RISERVATA